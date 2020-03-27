نائب وزير الطاقة الروسي: موسكو لا تحارب أحدا في سوق النفط

قال نائب وزير الطاقة الروسي إن موسكو لا تحارب أحدا في مجال سوق النفط، مشيرا إلى أن بلاده تديره فقط بالمعنى الاقتصادي

وقال سوروكين في مقابلة مع صحيفة"أر بي كا" الروسية: اليوم الجمعة "روسيا ليست في حالة حرب مع أي شخص، نحن نسترشد حصريًا في هذا الوضع بالمعنى الاقتصادي والحس السليم والموقف المحسوب. على وجه الخصوص، نحن رهائن السوق العالمية. في هذه الحالة مع الفيروس التاجي، فإنه يضرب الجميع، لكننا لم نتخذ أي إجراء ولن نتخذ أي إجراء للتأثير بشكل مصطنع على السعر".

وأشار سوروكين إلى أن أسعار النفط ستتعافى بحلول نهاية العام، لكن الكثير يتوقف على وضع فيروس كورونا في العالم.

هذا وصرح نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، في وقت سابق أن السعر العادل لأسواق النفط، والذي يسمح بزيادة الطلب ويحول دون زيادة في النمو للمشاريع المكلفة يجب أن يتراوح بين 45 و55 دولارا للبرميل، وقال"في رأينا، السعر العادل الذي يسمح لسوق الطاقة بالعمل بشكل طبيعي، يتراواح بين 45-55

دولارًا للبرميل، أي أن هذا السعر لا يسمح بنمو المشاريع الباهظة الثمن التي لا يحتاجها العالم، ولكن في نفس الوقت يسمح بنمو الطلب بشكل مستقر وتحقيق التوازن تدريجيًا في السوق. وفي حال لم نأخذ في اعتبارنا انتشار فيروس كورونا، نعتقد أن سعر التفط سينخفض إلى مستويات الإنتاج التي لاحظناها في الربع الأول".

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 %، يوم الأحد 8 آذار / مارس، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، ومن جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.