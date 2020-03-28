صحيفة: نقص حاد في سبائك الذهب في أمريكا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المستثمرين والمصرفيين الأمريكيين يواجهون نقصًا حادًا في سبائك الذهب والعملات المعدنية.

ووفقا للصحيفة، يقوم المصرفيون في لندن باستئجار طائرات خاصة أو يحاولون العثور على طائرات شحن عسكرية لتسليم سبائكهم إلى البورصات في نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، طلب مستثمرو وول ستريت المساعدة من كندا.

وقال المنشور: "غمر دار السك الملكية الكندية بطلبات زيادة إنتاج السبائك الذهبية التي يمكن شحنها إلى نيويورك".

كما أعلنت شركة "Credit Suisse Group AG"، التي تقوم بصب سبائك منذ عام 1856، عن عجزها لتوفير طلبات عملائها.

وارتفع سعر عقود الذهب الآجلة في أمريكا بحوالي 9 في المئة، لتصل إلى 1.6 ألف دولار للأونصة الواحدة هذا الأسبوع، وهذا أعلى مستوى له خلال سبع سنوات.

وهزت أسعار النفط السلبية هزت السوق الأمريكية، حيث ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن منتجي "الذهب الأسود" اضطروا لدفع مبالغ إضافية لتفريغ الخزانات ومرافق التخزين.