البنك المركزي السعودي يقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة آثار كورونا

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، إقرار حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" الاجراءات والتدابير الجديدة المتخذة من البنك المركزي السعودي حيث وافق الأخير على إعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية.

كما طالب البنك المركزي السعودي من البنوك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، كما العمل على مراجعة الفوائد والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع تراجع أسعار الفائدة.

كما أكد البنك المركزي أنه مستعد لتقديم كل الدعم اللازم لصيانة استقرار القطاع المالي والنشاط الاقتصادي، طالبا من البنوك مراقبة التطورات وتقييم تأثيرها على كفاية رأس المال والسيولة ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.