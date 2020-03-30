أسعار النفط تتهاوى تحت ضغط "كورونا" المستمر

أظهرت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الاثنين، انخفاضا بأكثر من 4 في المئة للعلامات التجارية الرئيسية بسبب مخاوف بشأن مدى تأثير انتشار فيروس "كورونا" على الطلب العالمي والمواد الخام.

موسكو-سبوتنيك. أفادت بيانات التداول حتى الساعة 7:58 بتوقيت موسكو، بانخفاض أسعار العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو لنفط بحر الشمال خام برنت بنسبة 4.15 في المئة إلى 26.78 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 20.51 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.6 في المئة.

وليلا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 في المئة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، ووصل إلى 19.92 دولار للبرميل.

ولا تزال أسواق النفط متأثرة بانخفاض الطلب الناجم في المقام الأول عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.