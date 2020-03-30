انخفاض سعر برنت دون 23 دولارا للمرة الأولى منذ 2002

انخفض سعر عقود خام برنت لشهر مايو/أيار، إلى ما دون 23 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002

انخفض سعر عقود خام برنت الآجلة تسليم مايو/أيار إلى ما دون 23 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وفقا لبيانات التداول.

اعتبارا من 10.53 بتوقيت موسكو ، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال بمقدار 8.54% إلى 22.79 دولار للبرميل في يونيو/حزيران، بنسبة 5.94% إلى 26.29 دولار للبرميل.

انخفضت تكلفة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في مايو/أيار، بنسبة 5.76% لتصل إلى 20.27 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.