"تويوتا" تمدد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا

أعلنت شركة "تويوتا موتور"، الاثنين، إنها ستمدد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا، مشيرة إلى أنها لا تتوقع استئناف العمل قبل 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وعلقت الشركة منذ منتصف مارس/ آذار الحالي الإنتاج تقريبا في فرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا وتركيا والبرتغال.

وقالت إن مصنعها في روسيا سيغلق فقط اعتبارا من 30 مارس وحتى الثالث من أبريل المقبل، بحسب " رويترز ".

وكانت الشركة اليابانية قد أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية، مع انتشار تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد 19".

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، وأكثر من 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.