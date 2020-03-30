غولدمان ساكس: "كورونا" يغير قواعد "اللعبة في الصناعة"

قال محللو "غولدمان ساكس"، اليوم الاثنين، إن وباء "كورونا" وما ترتب عليه من انخفاض لأسعار النفط سيقود لقطاع نفط أقوى وأصغر حجما.

ومُنيت أسعار الخام بانخفاض آخر كبير، اليوم الاثنين، مع تفاقم الوباء.

في غضون ذلك، أرغمت المصافي حول العالم على وقف العمليات بسبب هبوط حاد للطلب، مما يدفع المتعاملين والمحللين للمسارعة لخفض التوقعات.

وقال غولدمان في مذكرة: "إذا حدث انسداد في خطوط الأنابيب بسبب إغلاق المصافي ولم يجر تكوين مخزونات وتقلص الاحتياطي، سيقود ذلك لتحول سريع جدا للخطر صوب حدوث نقص في النفط"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتابع أن ذلك قد يؤدي بدوره لعجز نفطي لترتفع الأسعار فوق السعر المستهدف في توقعات البنك البالغ 55 دولارا للبرميل لعام 2021.

وكتب البنك: "من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة في الصناعة".

وتابع: "ستجمع شركات النفط الكبرى أفضل الأصول في الصناعة وتتخلى عن أسوئها... حين تنتهي فترة التراجع، سيكون هناك عدد أقل من الشركات ولكن القيود الرأسمالية ستظل قائمة".