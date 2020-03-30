للمرة الأولى منذ آذار 2002... انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 22 دولارا للبرميل

انخفضت بيانات العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار/مايو إلى ما دون 22 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ آذار مارس 2002، وفقًا لبيانات التداول.

اعتبارًا من الساعة 18:20 بتوقيت موسكو (15:20 غرينتش)، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 11.95% ليصل إلى 21,95 دولار للبرميل، ويعتبر هذا هو الحد الأدنى منذ شهر آذار/ مارس عام 2002.

أما العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/ يونيو انخفضت بنسبة 8.41%، ليصل سعر البرميل إلى 25.6 دولار، بينما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في حزيران/ مايو بنسبة 5.58% لتصل إلى 20.31 دولار للبرميل الواحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.