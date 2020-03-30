مستثمر قطري يظفر بصفقة شراء فندق الريتز في العاصمة لندن

اشترى مستثمر قطري فندق "الريتز" الفخم في العاصمة البريطانية لندن مقابل قرابة 800 مليون جنيه استرليني (900 مليون يورو).

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ" المالية، فإن الإعلان عن بيع الفندق جاء عن طريق مكتب "ماكفارلاينز" البريطاني للمحاماة الذي قدّم المشورة للمستثمر القطري، ولم يكشف عن اسم المشتري.

تأتي عملية البيع في ظل الخلاف بين الأخوين التوأمين ديفيد وفريديريك باركلاي الثريين، اللذين يتنازعان على هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 700 مليون يورو.

وصرّح متحدث باسم الشاري الغامض في رسالة وزعها مكتب "ماكفارلاينز": "إنه لشرف أن نصبح المالك الجديد لفندق الريتز الذي يحمل رمزية، وأن تكون لدينا فرصة الحفاظ على أسلوبه وتقاليده".

مستثمر قطري يشتري فندق ريتز التاريخي في #لندن بمبلغ 800 مليون استرليني بحسب المتحدث باسم الأخوين باركلي مالكا الفندق دون الإفصاح عن اسم المشتريhttps://t.co/g7b6WNTlvj — ماجد الزيارة AlarabyTV (@MajedAlZeyara) March 28, 2020

وقال فريديريك باركلاي في تصريح لوكالة "بلومبرغ" المالية: "نحن متفاجئون ومضطربون بسبب الإعلان عن بيع فندق الريتز".

وأضاف: "لم تتمّ استشارتنا ولم نُعطِ موافقتنا على عملية البيع".

وفندق الريتز الواقع في شارع بيكاديلي في قلب العاصمة لندن، هو أحد الأماكن الأكثر فخامة في العاصمة البريطانية، ويضمّ الفندق 130 غرفة ويتراوح سعر الليلة فيه من 650 جنيها إلى أكثر من 6 آلاف جنيه لأكبر جناح.

ومنذ أشهر عدة، تسعى عائلة باركلاي البريطانية إلى بيع الفندق الذي اشترته عام 1995 بـ75 مليون جنيه.