البورصة الأمريكية تصعد بدعم من قفزة لأسهم الرعاية الصحية

قفزت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، بدعم من مكاسب شركات الرعاية الصحية مع بحث المستثمرين عن أسهم أصبحت رخيصة ويمكنها أن تتحمل الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وحسب "رويترز" أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 690.70 نقطة، أو 3.19 في المئة، إلى 22327.48 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 85.18 نقطة، أو 4.45 في المئة، ليغلق عند 2626.65 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 271.77 نقطة، أو 3.62 في المئة، إلى 7774.15 نقطة.