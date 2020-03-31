البنك الدولي يتوقع تراجعا في نمو الناتج الإجمالي للصين مقارنة بـ2019

يتوقع البنك الدولي في أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020 إلى 2.3% مقابل 6.1% في 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ففي التقرير الذي نشره البنك الدولي والذي جاء فيه: "من المتوقع أن ينخفض ​​النمو في الصين إلى 2.3% وفي أسوء الحالات إلى 0.1% في 2020، مقارنة بـ 6.1% في 2019".

بشكل عام، من المتوقع أن يبلغ نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2.1% مقارنة بـ 5.8% في عام 2019. في أسوأ السيناريوهات، من المتوقع أن ينخفض ​​اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5%. أيضا.

الأمر الذي يضع في أسوء الحالات 11 مليون شخص في المنطقة على خط الفقر، بينما كان من المتوقع سابقا أن يندمج 35 مليونا، في الطبقة المتوسطة في عام 2020.

وفي أسوأ السيناريوهات، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 2.3%، وماليزيا بنسبة 4.6%، وتايلاند بنسبة 5%، كما يتوقع البنك.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وباء عالميا، في 11 آذار/ مارس الجاري.