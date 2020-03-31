أسعار النفط ترتفع 5 % بعد انخفاضها إلى مستواها الأدنى لعام 2002

ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم الثلاثاء، في حدود 5 % بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002 في اليوم السابق، وفقا لبيانات التداول.

ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 1.05% ، ليصل إلى 23 دولارا للبرميل، كما وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في يونيو/حزيران بنسبة 1.67% إلى 26.85 دولار للبرميل، اعتبارا من الساعة 7.45 بتوقيت موسكو.

كما وارتفع تكلفة العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.13% لتصل إلى 21.12 دولار للبرميل.

وهبطت يوم أمس الاثنين، أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، وهي المرة الأولى منذ فبراير/شباط 2002، ووصلت إلى 19.92 دولار للبرميل.

كما انخفضت تكلفة خام برنت إلى أقل من 22 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2002.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 بالمئة، مطلع الشهر الجاري، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن زيادة خفض الإنتاج.