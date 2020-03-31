"شل" تتوقع شطب قيمة أصول بمبلغ 800 مليون دولار

توقعت شركة شل أن تشطب قيمة أصول تقدر بـ800 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020.

ويأتي توقع شل، حسب وكالة "رويترز"، بعد وصول أسعار النفط إلى مستويات قليلة.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في تباطؤ عمليات شركة شل العملاقة.

وخفضت شل توقعاتها مما أدى إلى انخفاض قيمة الضرائب لتصل إلى نطاق بين 400 و800 مليون دولار.

وحسب "رويترز": "يتوقع أن ينزل إنتاج شل النفطي بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، بينما من المقرر أن تنخفض أحجام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.3 بالمئة".

أظهرت أسعار النفط العالمية، صباح أمس الاثنين، انخفاضا بأكثر من 4 في المئة للعلامات التجارية الرئيسية بسبب مخاوف بشأن مدى تأثير انتشار فيروس "كورونا" على الطلب العالمي والمواد الخام.

وأفادت بيانات التداول حتى الساعة 7:58 بتوقيت موسكو، بانخفاض أسعار العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو لنفط بحر الشمال خام برنت بنسبة 4.15 في المئة إلى 26.78 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 20.51 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.6 في المئة.

وليلا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 في المئة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2002، ووصل إلى 19.92 دولار للبرميل.

ولا تزال أسواق النفط متأثرة بانخفاض الطلب الناجم في المقام الأول عن جائحة فيروس كورونا المستجد.