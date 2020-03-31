مصر... قطاع السياحة يحقق أعلى إيرادات في تاريخه بـ 13 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن قطاع السياحة حقق أعلى إيرادات في تاريخه.

وأكد المركزي أن السياحة المصرية حققت إيرادات قدرها 13.3 مليار دولار خلال عام 2019، حسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وفاق معدل إيرادات السياحة معدلها الأعلى السابق في عام 2010 البالغ 12.5 مليار دولار، و11.6 مليار دولار في 2018.

وسجلت إيرادات قطاع السياحة المصري زيادة تقدر بـ67 % عن عام 2017 والذي وصلت فيه إلى 7.8 مليار دولار.