الروبل يعزز النمو أمام الدولار واليورو بعد بداية التداول

عزز الروبل الروسي، اليوم الثلاثاء، النمو أمام الدولار واليورو، بعد بدء التداولات على خلفية النمو المعتدل في أسعار النفط.

موسكو - سبوتنيك. وكشفت بيانات بورصة موسكو، أنه بحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار لحسابات "غد" بمقدار 27 كوبيكاً ليصبح 79.05 روبل، واليورو – بمقدار 69 كوبيك ليصبح 86.93 روبل.

ويأتي هذا مع نمو العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/يونيو، بنسبة 0.87 في المئة إلى 26.65 دولار للبرميل.

وكان سعر صرف الدولار واليورو قد انخفض 4 كوبيكات و26 كوبيكاً على التوالي، بعد بدء التداولات ليصل إلى مستوى الإغلاق السابق