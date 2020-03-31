الكرملين: بوتين وترامب يعتبران الأسعار الحالية في سوق النفط ليست في مصلحة البلدين

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قد تحدثا في مكالمتهما الهاتفية عن أسعار وسوق النفط الحالية، التي لا تصب في مصلحة البلدين.

وجرت مباحثات هاتفية مطولة بين الرئيسيين، يوم أمس الاثنين، جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي، تمت فيها مناقشة عدد من الأمور ومنها سوق وأسعار النفط، واتفقا على إجراء مشاروات حول هذا الموضوع من خلال وزراء الطاقة.

وقال بيسكوف: "تم الاتفاق بين الرئيسين على البدء في هذه المشاورات".

وأضاف بيسكوف في رده على سؤال حول الوضع الحالي لأسعار النفط، قائلا: "بالطبع، هناك فهم بأن بيئة التسعير الحالية ليست في مصلحة بلدينا".

وكشفت بيانات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سوق الأسهم الروسية ارتفعت على خلفية قفزة أسعار النفط وتقوية الروبل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/ يونيو بنسبة 1.14 في المئة إلى 26.72 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري، مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.