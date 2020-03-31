الجزائر تشتري 250 ألف طن من قمح الطحين

اشترى الديوان المهني الجزائري للحبوب، اليوم الثلاثاء، 250 ألف طن من قمح الطحين من خلال مناقصة عالمية أغلقت اليوم.

وأفاد متعاملون أوروبيون، بأن الديوان المهني الجزائري اشترى نحو 250 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية، من المتوقع أن تعلن تفاصيلها غدا الأربعاء؛ حسب وكالة "رويترز".

وبحسب التقديرات الأولية لأسعار الشراء، ستبلغ قيمة الطن الواحد 245 دولارا شاملة تكاليف الشحن.

وكانت آخر مناقصة للجزائر أوردتها التقارير الرسمية في 25 مارس/ آذار، واشترى الديوان المهني من خلالها حوالي 680 ألف طن من قمح الطحين بأسعار بين 242.50 و243 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن.