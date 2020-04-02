الدولار واليورو يتراجعان أمام الروبل الروسي

أفادت بيانات بورصة موسكو، اليوم الخميس، بتراجع الدولار واليورو، أمام الروبل وسط ارتفاع أسعار النفط إلى 27 دولارا للبرميل.

موسكو - سبوتنيك. وانخفض سعر صرف الدولار بسعر "الغد" حتى الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، مقابل الروبل الروسي بمقدار 1.13 روبل، ليبلغ 77.66 روبل، كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 1.33 روبل، ليبلغ 84.98 روبل.

وكشفت بيانات التداول ، صباح اليوم الخميس، ارتفاعا في أسعار النفط، وذلك متأثرا بارتفاع شهده مزيج نفط خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط، وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو/ حزيران بنسبة 6.02 في المئة، إلى 26.23 دولار للبرميل الواحد.

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/ أيار بنسبة 4.87 في المئة لتصل إلى 21.30 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 في المئة، في وقت سابق، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات "أوبك" مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن زيادة خفض الإنتاج.