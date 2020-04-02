بعد اتصال ترامب وولي العهد السعودي... سعر النفط يقفز فوق 35 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الخميس، بنسبة 30% وفقًا لبيانات التداول بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي حول أسعار النفط.

موسكو - سبوتنيك . ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/ حزيران لخام برنت بحر الشمال بنسبة 31.73 في المئة إلى 32.59 دولار للبرميل،.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر لخام غرب تكساس الوسيط في مايو/ أيار بنسبة 32.45 في المئة إلى 26.9 دولار للبرميل. ومن ثم قفز سعر برنت 40 في المئة إلى 35.99 دولار للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من اليوم اليوم الخميس إن السعر اليومي لسلة خاماتها هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل/ نيسان، من 22.61 دولار في اليوم السابق، ليسجل أدنى مستوى منذ استحداث السلة في 16 يونيو/ حزيران 2005.