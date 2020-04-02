ترامب لا يستبعد التوصل إلى اتفاق روسي سعودي بشأن النفط قريبا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن روسيا والسعودية ستتوصلان إلى اتفاق بشأن الوضع الحالي في أسواق النفط قريبا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين، "سيكون أمرا رائعا لروسيا والمملكة العربية السعودية. آمل أن يبرما هذا الاتفاق - هذا ما أخبروني به. آمل أن يحدث هذا قريبا، آمل أن يعلنوا عنه قريبا".

وأشار ترامب إلى أنه يمكن تخفيض حجم الإنتاج من 10 إلى 15 مليون برميل يوميا.

واكد ترامب أمس أن "قطاع النفط في العالم مدمر، وهذا الأمر سيئ جدا بالنسبة لروسيا وللسعودية. سيئ جدا لكلاهما على حد سواء. أعتقد أنهما ستبرمان صفقة".

وارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء أمس بنسبة 30 بالمئة، وفقا لبيانات التداول؛ بعد اتصال ترامب وولي العهد السعودي.

ودعت السعودية، الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول منظمة مصدري النفط "أوبك" ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى؛ سعيا للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.