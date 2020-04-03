المؤشر "نيكي" يرتفع  0.74% في بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع المؤشر "نيكي" القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وصعد نيكي 0.74 في المئة إلى 17951.44 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 في المئة إلى 1335.82 نقطة.

وقفز المؤشر نيكي القياسي %، الأربعاء 26 مارس/آذار الماضي، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 2008، بعد أن حققت وول ستريت انتعاشة كبيرة وتوصل مشرعون أمريكيون ومسؤولون بإدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لتحفيز ضخم.