عقود برنت تنهي الأسبوع بنمو 36.8% كأكبر زيادة أسبوعية في تاريخ عقود الخام العالمي

سجل خام برنت بحر الشمال أكبر نمو عقود الخام العالمي مساء اليوم الجمعة، بنمو 36.8%، ليصل إلى 34.11 دولار للبرميل الواحد، وفقًا لبيانات التداول.

جاء ذلك بعد تحديد موعد اجتماع جديد لمنظمة "أوبك+" في 6 نيسان/ أبريل الجاري، لإنهاء التخبط الحالي الحاصل في أسواق النفط العالمية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، أن روسيا ستقوم بتحليل الأوضاع في سوق النفط مع وضع مصالح المنتجين والمستهلكين في الاعتبار.

وعن اجتماع "أوبك+" يوم الاثنين المقبل، قال بوتين: "قد يدور الحديث عن تقليص إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم أو أكثر قليلا".

وكانت بيانات العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت لشهر أيار/ مايو، أمس الخميس، إلى ما دون 22 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ آذار/ مارس 2002، وفقًا لبيانات التداول.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.