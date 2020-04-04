احتمالية حصول إجماع من قبل المشاركين في اجتماع "أوبك+" في الـ6 من أبريل عالية

صرح مصدر مطلع ، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو على اتصال دائم مع دول "أوبك+"، وأن المشاركين الرئيسيين في الصيغة يدعمون فكرة اجتماع 6 نيسان/أبريل، معظم المشاركين على استعداد لخفض إنتاج النفط، هناك احتمال كبير على حصول إجماع.

موسكو-سبوتنيك. وقال المصدر وهو مطلع على خطط أمانة أوبك المعنية بالتحضير للاجتماع، لوكالة "سبوتنيك": الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، على اتصال دائم مع المشاركين في الصيغة. اليوم الأجواء مواتية، كما يدعم المشاركون الرئيسيون في الصيغة فكرة الاجتماع. احتمالية حصول إجماع عالية، لأن معظم المشاركين على استعداد لتخفيض إنتاج النفط. في الوقت الحالي، الوضع أكثر وضوحا مما كان عليه بالأمس. هناك حصة من التفاؤل."

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.