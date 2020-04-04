ترامب: لا أهتم على الإطلاق بـ"أوبك" وأعضاء المنظمة يدمرونها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لا يهتم بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على الإطلاق، معتبرا أن أعضاءها يدمرونها بأنفسهم.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيدرس فرض رسوم جمركية على واردات النفط، حيث انتقد خطط منتجي النفط العالميين الآخرين لخفض الإنتاج، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تنضم إليهم.

وأضاف ترامب: "هذا السعر سيضر بالكثير من الوظائف في بلادنا، "إذا كان علي أن أقوم بفرض رسوم.. سأفعل كل ما علي فعله"، بحسب "رويترز".

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة المملكة العربية السعودية، وحلفاؤها على صفقة لخفض غير مسبوق لإنتاج النفط يعادل حوالي 10 ٪ من المعروض العالمي في ما يتوقعون أنه ذلك سيتطلب جهدًا عالميًا بما في ذلك الولايات المتحدة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.