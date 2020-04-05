مصرف الإمارات المركزي يعلن عن اجراءات جديدة لاحتواء أثار تفشي فيروس كورونا

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، عن تخفيض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% لدعم الاقتصاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان البنك المركزي الإماراتي الذي أشار إلى أن "إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها مصرف الامارات المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار)".

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أطلق خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم موجهة تهدف لاحتواء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.