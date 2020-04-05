رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية يجتمعون في الرياض لبحث تداعيات فيروس كورونا

وبحسب وكالة "وام"، أكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد اليوم في الرياض متانة الأسواق المالية بدول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، مشيرين إلى أنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

© Sputnik / العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال

واستعرضت اللجنة الآليات التي تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في دول المجلس لضمان استمرارية عمل الأسواق من خلال التسهيلات الرقابية الممكنة والتحول الالكتروني والعمل عن بعد والتنسيق الذي تقوم به كل جهة من هذه الجهات مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لدعم الأسواق المالية عبر الحزم الاقتصادية والمالية التي أطلقتها حكومات دول المجلس وما قام به بعضها من توجيه للصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات وغيرها من الحزم التحفيزية التي تبنيها لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها والتبعات التي تركها الفيروس على الشركات المدرجة بالأسواق المالية بدول المجلس.

وأكدت اللجنة مواصلة الجهات المنظمة للأسواق المالية رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق "البورصات" لتقييم أدائها بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها إلى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة للتحوط من المخاطر ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية والإشراف على اجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يوم 11 آذار/مارس الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.