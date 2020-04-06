انخفاض أسعار النفط العالمية بعد تأجيل اجتماع أوبك

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، بنسبة 3% وذلك بعد التحدث عن إمكانية تأجيل الاجتماع المرتقب لبحث تخفيض إنتاج النفط بين منظمة أوبك ودول من خارجها.

وبحسب البيانات المتداولة، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 1.61٪ إلى 33.56 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط بنسبة 3.18٪ إلى 27.43 دولار للبرميل.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأحد، أن روسيا لم تؤيد فسخ اتفاقية "أوبك+" وأن موسكو والرئيس الروسي بوتين يتطلعان إلى عملية تفاوض بناءة في هذا الشأن.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لخفض الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.