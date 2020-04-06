مصرف لبنان يقر إجراءات مالية جديدة مرتبطة بالعملة الوطنية

أعلنت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن المصارف اللبنانية ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة، تنفيذا لتعميم جديد صدر يوم الجمعة الفائت.

وذكرت وكالة "رويترز" القرار الجديد نقلا عن مصادر خاصة في مصرف لبنان المركزي، أن سعر الصرف الجديد سيبلغ 2600 ليرة للدولار الأمريكي على عمليات السحب التي لن تتعدى 3 آلاف دولار أمريكي.

وأصدر المصرف المركزي تعميما بموجبه يمكن السحب من الودائع البالغة ثلاثة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، بما يسمح لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع البالغة خمسة ملايين ليرة لبنانية أو أقل.

وبات لبنان في وضع لا يحسد عليه في الأشهر الأخيرة، حيث دخل فيروس كورونا المستجد على خط الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في البلاد، ما سبب بعراقيل وصعوبات إضافية على الحكومة اللبنانية الجديدة.