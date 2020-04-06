وكالة: رجل أعمال إماراتي يتخلى عن راتبه و"إعمار دبي" تعلق مشروعات بناء بسبب كورونا

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن "إعمار العقارية"، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، علقت العمل في مشروعات رئيسية في دبي، وسط تفاقم التباطؤ العقاري في الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا.

واجه القطاع العقاري في دبي صعوبات في العشر سنوات الأخيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وضعف أسعار النفط، مما أفرز ضعفا في معروض المنازل والمكاتب بالإمارة.

وفي أحدث ضربة للاقتصاد، دفع التفشي العالمي لفيروس كورونا دبي لاقتراح تأجيل معرض إكسبو، الذي كان من المقرر أن تستضيفه في أكتوبر/تشرين الأول، لمدة عام.

وقالت أربعة مصادر إن "إعمار" علقت مشروعات في "دبي كريك هاربور" المخطط له أن يستوعب منازل لعدد 200 ألف شخص.

يعني هذا وقف الأعمال في برج دبي كريك هاربور، الذي يوصف بأنه سيكون أعلى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم حاليا.

كانت إعمار أعلنت، الشهر الماضي، تعليق بناء برج سكني فاخر في حي راق بدبي، وأغلقت عدة فنادق مؤقتا بسبب تأثير الفيروس على السياحة.

وفي خطاب اطلعت عليه "رويترز"، وأكد مصدر فحواه، قال رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار إنه تخلى عن راتبه، وأنه سيجري تخفيض رواتب عاملين آخرين بما يصل للنصف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏