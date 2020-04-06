ترامب: حتى الآن لا أحد طلب مني تخفيض إنتاج النفط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لم يطلب أي طرف من الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن المنتجين خفضوا تلقائيا حجم إنتاجهم كرد فعل على تراجع أسعار النفط العالمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "ربما سنفعل، ربما لا، سيتعين علينا اتخاذ هذا القرار....إذا سألوني، فسأتخذ قرارا".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه يحدث تلقائيا (تخفيض الإنتاج)، ولكن لم يطلب أحد طلب مني (تخفيض إنتاج النفط)، فلنرَ ماذا سيحدث".

كان الرئيس الأميركي وعد أمس الأحد، بفرض رسوم جمركية "ضخمة جدا" على واردات النفط الخام إذا لم تتغير الأسعار.

President Donald Trump says he could slap tariffs on #oil imports if prices stay low, but does not expect he will need to https://t.co/AVAfGEB78x pic.twitter.com/Nv1kGM4fNN — Reuters Business (@ReutersBiz) April 6, 2020

وانهارت أسعار النفط العالمية في أوائل مارس/آذار الماضي، وذلك بسبب عدم قدرة "أوبك+"، على التوافق، إما على تغيير معايير الاتفاقية لخفض إنتاج النفط أو تمديدها. وهكذا، منذ 1 أبريل/نيسان، لم يلتزم أي من المشاركين بالحد من استخراج المواد الخام.

في الوقت نفسه، بدأت أسعار النفط الآن بالنمو بشكل سريع ، بما في ذلك على خلفية أنباء عن مؤتمر "أوبك+"، القادم المقرر عقده في الـ9 من أبريل/نيسان الجاري.