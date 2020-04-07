البورصة المصرية تعوض خسائرها بقفزة لليوم الثاني

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في موجة من الصعود، شهدتها الأيام الماضية كانت ذروتها أمس الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 3.01% إلى مستوى 9732 نقطة، بحسب موقع "مصراوي".

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.88% إلى مستوى 9447 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

وعوض المؤشر الرئيسي بذلك الخسارة التي مني بها يوم الأحد عندما تراجع بنسبة 1.93%.