آبي: الاقتصاد الياباني يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية مع تفشي فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "آبي" في مؤتمر صحفي من طوكيو إن "الاقتصاد يواجه أسوأ أزمة في فترة ما بعد الحرب العالمية".

وضمن إجراءات الحد من تفشي الفيروس، دعا آبي "المواطنين في طوكيو والمناطق الحضرية للامتناع عن التوجه إلى المناطق الريفية".

وأكد أن "خدمات الحافلات والقطارات والبنوك والغاز والكهرباء لن تتوقف خلال حالة الطوارئ" التي تم إقرارها اليوم.

وتم تسجيل 235 إصابة جديدة بالفيروس كورونا، يوم أمس الاثنين، في اليابان، أقل بـ 73 من اليوم السابق، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 4.8 ألف شخص، بما في ذلك ركاب وطاقم سفينة "دايموند برينسيس"، الذين تم عزلهم لمدة شهر في ميناء يوكوهاما، يوم الاثنين، وتوفي 4 أشخاص أقل بـ 6 من يوم الأحد، في المجموع الذي بلغ 108 أشخاص من الإصابة بفيروس كورونا في اليابان.