بورصات الشرق الأوسط تسجل صعودا في الأسهم وسط انتعاش أسهم نظيراتها العالمية

سجلت أغلب بورصات الشرق الأوسط صعودا في الأسهم، مدعومة بمكاسب للأسهم العالمية، وسط آمال في تباطؤ حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا وحالات الإصابة الجديدة المسجلة في بعض المناطق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن مؤشر أسهم دبي الرئيسي قفز، اليوم الثلاثاء، بنسبة 5.5 % بدعم من صعود 14.8 % لسهم بنك الإمارات دبي الوطني ذي الثقل، مما يقلص إجمالي خسارته منذ بداية العام إلى 42 %.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 5.5 %، فيما صعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 12 %، بينما ارتفع سهم اتصالات اثنين بالمئة.

أما في قطر، فأشارت الوكالة، فإن المؤشر أغلق التداول مسجلا ارتفاعا ب3.1 %، حيث ارتفع سهم الوقود بنسبة 4.2% في جين صعد سهم بنك قطر الوطني بنسبة4.8%.

وأضافت الوكالة أن قطر باشرت، اليوم، تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، سعيا لجمع سيولة في ظل انخفاض أسعار النفط وضبابية السوق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجل المؤشر السعودي القياسي ارتفاعا بنسبة 1.8%، فيما ارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 3.8 %، في حين صعد سهم مصرف الراجحي 1.1 %.

في غضون ذلك، صعد سهم مجموعة النفط أرامكو السعودية 0.2 % إلى 32 ريالا، ليصل إلى سعره عند الطرح العام الأولي.

الوكالة أشارت إلى أن مؤشر الأسهم القيادية في مصر سجل صعودا بنسبة 4.2 %، إذ زاد سهم البنك التجاري الدولي 6.8 % وصعد سهم المجموعة المالية "هيرميس" 10%.