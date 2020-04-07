السعودية تعلن عن اجتماع افتراضي لوزراء طاقة مجموعة العشرين

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى، الجمعة المقبلة، بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى".

ونقلت وكالة "رويترز" عن أمانة المجموعة في السعودية قولها، إن وزراء الطاقة، الذين سيتحدثون عبر الفيديو، سيعملون أيضًا على التخفيف من تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على أسواق الطاقة العالمية.

على جانب آخر، من المقرر عقد اجتماع لمجموعة "أوبك +"، يوم الخميس المقبل، بطريقة الفيديوكونفرانس أيضًا، لبحث كيفية إعادة التوازن إلى السوق وضبط الأسعار التي تعرضت لخسائر حادة الشهر الماضي، عقب فشل السعودية وروسيا في التوصل لاتفاق مشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشارك في اجتماع "أوبك +" المقرر انعقاده في الـ 9 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستشارك في جلسة "أوبك+" المقرر انعقادها الخميس المقبل عبر الفيديوكونفرانس: "نعم"، مشيرا إلى أن الحلف سيناقش إمكانية خفض إنتاج النفط.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الاثنين، تلقت 7 دول غير أعضاء في المنظمة دعوات للحضور، وهي الأرجنتين والبرازيل والنرويج وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو.

وتعتزم الدول خلال المؤتمر مناقشة خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يُعقد يوم الجمعة أيضًا اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، الذي ستعلنه السعودية رسميًا.