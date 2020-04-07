وزير النفط الإيراني يجري محادثات مع نوفاك حول جهود تحقيق الاستقرار في السوق

كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، يوم الثلاثاء، عن تحدثه إلى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قبيل اجتماع "أوبك +" المقرر عقده يوم الخميس القادم.

طهران- سبوتنيك. وقال زنغنه في تغريدة على موقع "تويتر": "تحدثت إلى رئيس مؤتمر أوبك، الوزير الجزائري الموقر، وتحدثت أمس مع وزيري روسيا والكويت حول عملية صنع القرار في اجتماع أوبك + القادم بشأن استقرار سوق النفط."

۱-مذاکراتی با رییس کنفرانس اوپک -وزیرمحترم نفت الجزایر- داشتم و دیروز عصر نیز تماس های تلفنی با وزرای محترم نفت روسیه و کویت در مورد نحوه تصمیم سازی در اجلاس آتی بین اعضای اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت برقرار کردم، — Bijan Zanganeh (@BijanZanganeh) April 7, 2020

​وبحسب الوزير، فقد ذُكرت خلال هذه المحادثات الحاجة لانضمام دول أخرى منتجة للنفط، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة، إلى جهود تحقيق الاستقرار في السوق.

من المقرر عقد اجتماع لمجموعة "أوبك +" يوم الخميس المقبل بطريقة الفيديوكونفرانس أيضًا، لبحث كيفية إعادة التوازن إلى السوق وضبط الأسعار التي تعرضت لخسائر حادة الشهر الماضي، عقب فشل السعودية وروسيا في التوصل لاتفاق مشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشارك في اجتماع "أوبك +" المقرر انعقاده في الـ 9 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستشارك في جلسة "أوبك+" المقرر انعقادها الخميس المقبل عبر الفيديوكونفرانس: "نعم"، مشيرا إلى أن الحلف سيناقش إمكانية خفض إنتاج النفط.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الاثنين تلقت 7 دول غير أعضاء في المنظمة دعوات للحضور، وهي الأرجنتين والبرازيل والنرويج وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو.

وتعتزم الدول خلال المؤتمر مناقشة خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يُعقد يوم الجمعة أيضًا اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، الذي ستعلنه السعودية رسميًا.