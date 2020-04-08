أسعار النفط ترتفع على هامش لقاء "أوبك+"

ارتفع سعرعقود برنت من بحر الشمال الآجلة لشهر يونيو/ حزيران، بنسبة2,51%، لتصل لعتبة الـ32,67 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار، لنفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.76% ، لتصل إلى 24.99 دولار.

هذا وتعتزم "أوبك +" غدا، مناقشة خفض محتمل في إنتاج النفط لتحقيق استقرار وضع السوق، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يكون ناجحا.

وضع أسعار النفط

وسط انتشار مرض الفيروس التاجي، الذي أصاب أكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، قامت معظم البلدان بفرض الحجر الصحي وإغلاق حدودها وتقييد حركة مواطنيها.

الأمر الذي أدى لانخفاض الطلب على النفط، وفي مارس/آذار، لم تتمكن الدول الأعضاء في "أوبك +" من تمديد اتفاقيات الإنتاج الخاصة بها، حيث أصرت روسيا على الحفاظ على الظروف القائمة، في حين كانت السعودية تعتزم زيادة خفض الإنتاج بمقدار مليون ونصف برميل يوميا. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في دول التحالف السابق منذ الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

منذ بداية العام، انخفضت الأسعار إلى أكثر من النصف وكسر الرقم القياسي المسجل منذ 18 عاما.