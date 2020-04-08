رغم تفشي "كورونا" منظمة التجارة العالمية تتوقع انتعاشا في 2021

قالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تراجعا لتجارة السلع في العالم هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

كما توقعت المنظمة أن تشهد التجارة العالمية انتعاشا محتملا في عام 2021، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتوقعت المنظمة أن يكون حجم التراجع بين 13 إلى 32%، وجاء هذا النطاق الواسع للتوقع بسبب الضبابية، التي تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وبالنسبة لعام 2021، قالت المنظمة إنها تتوقع انتعاشا بين 21 إلى 24 %، مع توقف الأمر على مدة تفشي المرض والسياسات المتخذة لمواجهته.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.