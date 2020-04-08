خلال أسبوع... مخزون النفط الأمريكي يقفز بـ15.2 مليون برميل

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 15.2 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن هذه الزيادة تعتبر الأكبر منذ بدء الاحتفاظ بسجلات للمخزونات، بينما هوت معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008 .

وأضافت الوكالة أن مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 49.2 مليون برميل، وهى أيضا أكبر زيادة مسجلة.

في غضون ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى يوم الجمعة المقبل بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى".

وأكدت أمانة المجموعة في السعودية أن وزراء الطاقة، الذين سيتحدثون عبر الفيديو، سيعملون أيضًا على التخفيف من تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على أسواق الطاقة العالمية.

على جانب آخر، من المقرر عقد اجتماع لمجموعة "أوبك +" يوم الخميس المقبل بطريقة الفيديوكونفرانس أيضًا، لبحث كيفية إعادة التوازن إلى السوق وضبط الأسعار التي تعرضت لخسائر حادة الشهر الماضي، عقب فشل السعودية وروسيا في التوصل إلى اتفاق مشترك.