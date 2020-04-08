ترامب: لدي خيارات كثيرة حال لم تتوصل السعودية وروسيا لاتفاق بشأن إنتاج النفط

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن لديه خيارات كثيرة حال عدم توصل السعودية وروسيا لاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن بلادة بدأت بالفعل بالتخفيض.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، لقد تم "تحقيق تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي في قضية تسوية "الخلاف" بين روسيا والسعودية بشأن مستوى إنتاج النفط، مؤكدا أن لديه "خيارات كثيرة" حال عدم توصل موسكو والرياض إلى اتفاق حول خفض الإنتاج.

ولفت ترامب إلى أن المنتجين الأمريكيين "قد بدأوا بالتخفيض"، بالفعل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأنه ناقش مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الوضع في سوق الطاقة العالمية.

واقترح ترامب أن تقوم السعودية، وكذلك روسيا الاتحادية، بخفض إنتاج النفط بمقدار 10 مليون برميل في اليوم، وبعد ذلك بقليل دعا لخفض الإنتاج بمقدار 15 مليون برميل.

هذا وتتوجه أنظار مشاركي السوق إلى اجتماع عبر تقنية الفيديو للدول المنتجة اليوم لبحث مستقبل تعاونهم في إطار اتفاقية فيينا لخفض الإنتاج.

كما من المخطط أن يعقد وزراء الطاقة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الكبرى " اجتماعا طارئا " يوم الجمعة المقبل- 10 نيسان/أبريل عبر الفيديو لتعزيز الحوار و"ضمان استقرار سوق الطاقة".

وأفاد مصدر مطلع على أعمال "أوبك" لـ"سبوتنيك" أيضا بأن القرار النهائي لمجموعة "أوبك +" سيعتمد على مباحثات اجتماع مجموعة العشرين المرتقبة.