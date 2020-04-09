خبير مالي يكشف هدف السعودية من شراء أسهم في شركات نفط أوروبية

علق الخبير المالي الروسي، فيتشيسلاف أبراموف، على النشاط السعودي الأخير المرتبط بقيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي في المملكة، بشراء أسهم في شركات نفط أوروبية.

وقال الخبير المالي أبراموف لوكالة "سبوتنيك" الروسية:"قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الثروة السيادي بشراء أسهم في شركات نفط أوروبية عندما انخفضت أسعار النفط إلى 22 دولاراً للبرميل"، معتبرا أن "هذه الخطوة دليل على أن الخزينة السعودية تنتظر عجزا بسبب انخفاض عائدات النفط".

وأضاف أبراموف: "بالضبط بعد اجتماع (أوبك +) اليوم، يمكن للسعودية أن تحصل على مكافآت جيدة من قيمة أسهم شركات النفط والغاز التي اشترتها مؤخرا".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر أن الصندوق السعودي قد استحوذ على حصص في شركة Equinor النرويجية وشركة Royal Dutch الهولندية البريطانية، وشركة "شل"، و"توتال" الفرنسية وشركة "إيني" الإيطالية بما مجموعه مليار دولار تقريبًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار أبراموف إلى أن صندوق الاستثمار السعودي اشترى أسهم مالية لشركات في قطاعات أخرى غير النفط والغاز. وقال "لقد حصلت السعودية مؤخرا على حصة 8٪ من شركة الرحلات البحرية Carnival Corp التي تراجع سعرها بنسبة 75%".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي في المملكة، جمع حصصا بقيمة نحو مليار دولار في أربع شركات نفط أوروبية كبيرة.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أمس الأربعاء، بأن الشركات الأربع هي "إكوينور" النرويجية و"رويال داتش شل" الإنجليزية الهولندية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية؛ وفقا لـ "رويترز".

ويأتي شراء الحصص في وقت يشهد انتكاسا في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث تدهور الطلب على الطاقة مع تفشي وباء فيروس كورونا.