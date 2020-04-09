وزير الطاقة الجزائري يدعو إلى إجراءات حاسمة لأن النفط في حالة "سقوط حر"

دعا وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و "أوبك +" محمد عرقاب، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات "حاسمة وفورية" من أجل ضمان استقرار سوق النفط.

وفي كلمة له أثناء الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم لأعضاء صيغة "أوبك +" عبر الفيديو، قال: "نحن عند نقطة تحول حاسمة"، ويتوجب اتخاذ إجراءات سريعة، لأن النفط في حالة "سقوط حر" لا يمكن تحمله.

واعتبر عرقاب أن الاجتماع هو فرصة تاريخية لاتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، وأنه فرصة "لتعاون متعدد الأطراف وللشمولية وللمرونة" في هذه الأوقات الصعبة.

ودعا عرقاب الدول للعمل بحزم وتضامن من أجل مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي وللأجيال القادمة.

ونوه الوزير أن الاجتماع وجه رسالة واضحة للسوق العالمية مفادها "أننا نأخذ هذه الظروف على محمل الجد لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية".

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، حذر الوزير من "تواجد العالم اليوم في قلبِ مأساة إنسانية" لم تشهدها من قبل، وأن الوباء قد مس كل جزء من الأرض، وأن الناس يعانون، خصوصا "أفقرهم"، على حد تعبيره.

ومن جهته، أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على المضي قدما في الصفقة التي تهدف إلى استقرار الوضع في سوق النفط، التي لن تشارك فيها فقط دول أوبك + فحسب، بل ستشارك دولا أخرى أيضا.

وقال دميترييف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "حقيقة أن روسيا والمملكة العربية السعودية وضعتا جانبا بعض الخلافات واتفقتا على المضي قدما في صفقة لا تشمل فقط أوبك +، ولكن أيضا الدول الأخرى التي تشارك في استقرار السوق، هي لحظة تاريخية ومهمة للغاية".

واتفقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعها اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.