موسكو والرياض ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو

أفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة يوم أمس الخميس، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وفقا للاتفاق الجديد لأوبك+.

ووفقاً للبيان، فإن دول أوبك+ وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

هذا يعني أن مستوى الذي يُنطلق منه خفض إنتاج النفط لجميع الدول هو مستوى إنتاج كل دولة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. أما المستويات التي تنطلق منها روسيا والسعودية ثابتة وهو 11 مليون برميل يومياً لكل دولة، وسيتم خفضه حتى 8.5 مليون برميل في أول شهرين للصفقة.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول أوبك ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.

وقالت وزارة الطاقة الأذربيجانية، أنه في حال تمت صفقة "أوبك+" الجديدة، ستضطر دول أوبك إلى خفض الإنتاج بمقدار 6.085 مليون برميل يوميا في أشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، والدول التي لا تنتمي إلى المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 3.915 مليون برميل يوميا.

ويشار في البيان أيضاً إلى أنه لمراقبة الصفقة سيبقى هناك لجنة وزارية ولجنة فنية. ومن المخطط عقد اجتماع جديد للتحالف في 10 يونيو/ حزيران. وشدد البيان على أن الرقابة على إنتاج الدول ستتم بحسب مؤشرات الإنتاج الصادرة عن جهات ثنائية. كما يحتوي البيان على نداء لأكبر منتجي النفط المساهمة في استقرار السوق.

وكانت وزارة الطاقة الأذربيجانية قد أفادت سابقاً بأن دول "أوبك+" ستخفض إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 23%، أو 10 مليون برميل، مقارنة بإنتاج أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

كما سوف يخفض الإنتاج اليومي بمقدار 8 مليون برميل، أو 18% مقارنة بتشرين الأول/ أكتوبر 2018، في أشهر يوليو/تموز وديسمبر/ كانون الأول 2020، وبدءا من يناير/ كانون الثاني 2021، وحتى أبريل/ نيسان 2022، سيتعين على "أوبك+" خفض 6 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج أكتوبر/ تشرين الأول 2018.