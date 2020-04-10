فيروس كورونا يوجه ضربة جديدة للصين

يستمر وباء كورونا بتوجيه الضربات للعالم عموما وللصين خصوصا، فبعد الضربة لقطاع الصناعة وتأثيره على الوضع الاقتصادي والمالي جاء دور القطاع التجاري، حيث شهدت الأسواق العالمية والصينية انخفاضا كبيرا في المبيعات.

نقلت وكالة "رويترز" عن بيانات التجارة والأسواق الصينية، اليوم الجمعة، أن مبيعات السيارات في الصين انخفصت بنسبة 43.3% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، ما سبب بانخفاض النسبة السنوية في الأسواق الصينية والعالمية.

وبحسب البيانات، انخفضت مبيعات السيارات بالبلاد في شهر فبراير/ شباط حوالي 79% مع انهيار الطلب بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق نفسه، أفاد اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن شهر مارس/ آذار شكل تراجعا للشهر الحادي والعشرين على التوالي، مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات إلى 1.43 مليون وحدة مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على قطاعات مختلفة.