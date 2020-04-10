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11:56 GMT10 أبريل/ نيسان 2020
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    نساء إيرانيات يرتدين أقنعة بعد تفشي فيروس كورونا في إيران

    غوتيريش: الفقر يهدد النساء حول العالم بسبب كورونا

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    اقتصاد
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    حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن خطر الفقر يهدد عددا كبيرا من النساء على مستوى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

    ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، اليوم، إلى جعل المرأة في قلب جهود إعادة البناء الاقتصادي في الوقت الذي يجابه فيه العالم التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن خطر الفقر يهدد عددا كبيرا من النساء.

    وقال "تعمل نحو 60% من النساء في جميع أنحاء العالم في الاقتصاد غير الرسمي، ويكسبن دخلا أقل ويوفرن أقل، وهن أكثر عرضة للوقوع في الفقر".

    صندوق النقد الدولي
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    تصريح صادم... صندوق النقد: نشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 90 عاما
    وأضاف "أحث الحكومات على وضع النساء والفتيات في صميم جهودهم للتعافي من آثار كوفيد-19".

    وأشار غوتيريش إلى أن "الفتيات اللواتي هن خارج المدارس الآن قد لا يعدن أبداً".

    وأكد الأمين العام أن "استعادة التقدم الذي خسرناه قد يستغرق سنوات".

    كما أوضحت الأمم المتحدة في تقرير مرفق بالبيان، أن "ملايين النساء فقدن أعمالهن ووظائفهن بسبب انتشار الفيروس".

    وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الخميس، أن الاقتصاد العالمي يعاني، هذا العام، أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، حيث تتعرض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا لمخاطر عالية.

    واندلع الكساد العظيم قبل 90 عامًا واستمر لعدة سنوات، حيث انكمشت الاقتصادات وتراجع نشاط التجارة، وانهارت أسواق الأسهم آنذاك، لذا يعد واحد من أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية على مر التاريخ.

    وفي الشهر الماضي، قال محلل أسواق المال المخضرم، ستيفن إيزاكس، إن الأسواق المالية العالمية تواجه أسوأ أزماتها منذ عام 1929، حينما اندلع "الكساد العظيم" وتسبب في خسائر حادة للاقتصاد العالمي، وذلك تزامنًا مع تخفيض كبار الاقتصاديين لتوقعاتهم وترجيحهم ركودا عالميا.

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    أخبار الاقتصاد, اقتصاد, أخبار العالم, فقر, نساء, فيروس كورونا, أنطونيو غوتيريش, الأمم المتحدة
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    يقوم ضباط الشرطة، سودهاكار يادار، بدورية بينما يقود المخترع (من الداخل) سيارته المصممة على شكل فيروس كورونا على طريق، بهدف حملة توعوية، أثناء الإغلاق الوطني التام فرضته الحكومة كإجراء وقائي لمنع تفشي مرض الفيروس التاجي كوفيد-19، في حيدر آباد، الهند 8 أبريل 2020.
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