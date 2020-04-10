وزير الطاقة السعودي يدعو في اجتماع مجموعة الـ20 إلى إمدادات ميسورة التكلفة

وقال الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بدائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء طاقة دول المجموعة، "في هذه الأزمة العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي".
سمو #وزير_الطاقة في كلمته الافتتاحية باجتماع لوزراء الطاقة للـ #G20 :— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) April 10, 2020
في هذه الأزمة العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي. pic.twitter.com/S35Ahz1y4m
تترأس السعودية المجموعة في دورتها الحالية.
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