وزير الطاقة السعودي يدعو في اجتماع مجموعة الـ20 إلى إمدادات ميسورة التكلفة

أبلغ وزير الطاقة السعودي مؤتمرا لمجموعة العشرين، اليوم الجمعة، أن من الضروري ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بدائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء طاقة دول المجموعة، "في هذه الأزمة العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي".

سمو #وزير_الطاقة في كلمته الافتتاحية باجتماع لوزراء الطاقة للـ #G20 :

في هذه الأزمة العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي. pic.twitter.com/S35Ahz1y4m — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) April 10, 2020

​تترأس السعودية المجموعة في دورتها الحالية.