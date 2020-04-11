مجموعة العشرين تلتزم باتخاذ خطوات فورية لضمان استقرار قطاع الطاقة

أعلنت دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، الالتزام باتخاذ خطوات فورية لضمان استقرار قطاع الطاقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيان لدول مجموعة العشرين اليوم السبت: "أدى الانكماش الاقتصادي الكبير وعدم اليقين المتوقع المرتبط بالوباء (فيروس كورونا) إلى تفاقم الخلل في عمليات العرض والطلب على الطاقة، وتفاقم عدم استقرار أسواق الطاقة، وأثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وانتشر إلى مناطق أخرى، مما أثر بشكل أكبر على انتعاش الاقتصاد العالمي".

وأشار البيان إلى أن الزعماء سيواصلون التعاون عن كثب ومراجعة كل من الاستجابة لجائحة "كوفيد-19" والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة خلال اجتماع مقرر في شهر سبتمبر/أيلول القادم مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك.

وأضاف البيان: "لحل هذه القضية، نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة. ونحن ندرك التزام بعض المنتجين بقضية استقرار أسواق الطاقة. وندرك أيضا أهمية التعاون الدولي في ضمان استدامة أنظمة الطاقة".

واجتمع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في مكالمة بالفيديو، يوم الجمعة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل القريب وسط انخفاض الطلب العالمي على النفط في ظروف انتشار الفيروس التاجي.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، إن توازن مصالح المنتجين والمستهلكين لموارد الطاقة يجب الحفاظ عليه من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

وقال: "في هذه اللحظة الصعبة، يجب على جميع الدول أن تعمل بروح الشراكة والتضامن. فمن الضروري تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين لموارد الطاقة على أساس الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان النمو الاقتصادي المستدام لسنوات قادمة".