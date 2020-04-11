تسجيل
21:31 GMT11 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث

    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يبحثون مع مسؤولين سعوديين قضايا النفط

    © REUTERS / HANDOUT
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104408/56/1044085620_0:0:3001:1688_1200x675_80_0_0_72aaad71098ceb9e672d6d0c90b59b0e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202004111045142798-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/

    أكد أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي من الولايات المنتجة للنفط اليوم السبت أنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من المملكة العربية السعودية وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض إنتاج الخام.

    وقال السيناتور عن ولاية داكوتا الشمالية، كيفين كريمر في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم السبت "على الرغم من أننا نقدر حقيقة أنهم اتخذوا الخطوة الأولى نحو حل المشكلة التي ساهموا فيها، فقد قضى السعوديون أكثر من شهر في شن حرب على منتجي النفط الأمريكيين، بينما دافعت قواتنا عنهم. ليست هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الأصدقاء مع الأصدقاء. كانت حيلهم لا تغتفر ولن تنسى. ستحدد الخطوات المستقبلية للمملكة العربية السعودية ما إذا كان من الممكن الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية".

    كما أشار السيناتور عن نفس الولاية، جون هوفر، في تغريدة هو الآخر إلى أن "الاتفاق بين السعودية وروسيا لوقف فيضان السوق وخفض الإنتاج خطوة في الاتجاه الصحيح. المنتجون الأمريكيون مدفوعون بظروف السوق العالمية، وسنعمل في المستقبل على استعادة توازن السوق وضمان التزام شركات النفط المملوكة للدولة (من الاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية) بالاتفاقية. في الوقت نفسه، سنواصل جهودنا لدعم منتجي النفط والغاز الأمريكيين، بما في ذلك تمويل شراء النفط المحلي لاحتياطي النفط الاستراتيجي".

    وبحسب السيناتور عن ولاية آلاسكا دان سوليفان، فإن المحادثة مع وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان آل سعود ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود استمرت حوالي ساعتين، والتي عبر عنها المشرع الأمريكي عن تقديره.

    وأشار سوليفان إلى أن تصريح المملكة العربية السعودية في 6 مارس بأنها ستزيد الإنتاج بشكل كبير إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميًا ، "أدى إلى تفاقم الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية إلى حد كبير في وقت كان فيه العالم يتعامل مع أزمة الفيروس التاجي".

    وأضاف "لا تزال دول مثل ألاسكا تعاني من هذا الاضطراب اليوم - فقد تم تسريح عشرات الآلاف من الأمريكيين الذين يعملون بجد، واضطرت شركات الطاقة المستقلة إلى إغلاق متاجرها. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت ملتزمة بخفض إنتاج النفط في الأيام الأخيرة وتلعب دورًا بناءًا في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الإجراءات تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. يجب على المملكة أن تتخذ إجراءات ملموسة ومستدامة للحد بشكل كبير من إنتاج النفط ، ويجب القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

    واتفق تحالف أوبك + ، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية بعد توقف دام شهرًا، على اتفاقية جديدة لخفض إنتاج النفط ستكون صالحة لمدة عامين ابتداء من 1الـ مايو/أيار المقبل. ومن المنتضر أن ينخفض إجمالي إنتاج 23 دولة من دول الحلف بمقدار 10 مليون برميل يوميًا عن مستوى أكتوبر 2018 في مايو ويونيو، و 8 ملايين في النصف الثاني من العام ثم 6 ملايين.

    انظر أيضا:

    السعودية: خفض إنتاج النفط في غياب المكسيك مستحيل والكويت: تعطل اتفاق كافة الدول
    منتجو النفط في إفريقيا يدعمون اتفاق "أوبك+" في تخفيض الإنتاج
    الكلمات الدلالية:
    أسعار النفط, مناقشة, السعودية, اتصال, أعضاء, مجلس الشيوخ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عريس خلال جلسة تصوير، وهو يرتدي كمامة طبية، في يوم زفافه وسط مخاوف من احتمال انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في صنعاء، اليمن 1 أبريل 2020
    مئة يوم من العزلة...المدن العربية خلال جائحة "كورونا"
    الولايات المتحدة تستغل كورونا ضد سوريا
    أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا
    الكمامات الطبية: تعليمات الاستخدام
    الكمامات الطبية... تعليمات الاستخدام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك