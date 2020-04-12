وزارة الطاقة الأذرية: الاجتماع الجديد لـ "أوبك+" يعقد مساء اليوم

أعلنت وزارة الطاقة الأذرية أن الاجتماع الجديد بصيغة "أوبك+" سيعقد مساء اليوم الأحد عبر تقنية "فيديوكونفيرانس".

باكو - سبوتنيك. وقال مستشار وزير الطاقة الاذري، زامن علييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد ،"سيجتمع اليوم في تمام الساعة 20.00 بتوقيت باكو (19.00 بتوقيت موسكو) وزراء أوبك والدول غير الأعضاء على الإنترنت. الاجتماع هو جزء من المشاورات بشأن القضايا التي أثيرت في الاجتماع التاسع لوزراء أوبك والوزراء من خارج أوبك. وسيحضر الاجتماع برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس المشارك لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وزراء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في إعلان التعاون".

كما أشارعلييف إلى أن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف سيشارك بدوره في مناقشات وزراء أوبك +.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.