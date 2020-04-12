دول "أوبك+" توافق على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا

وقال مصدر من أحد الوفود المشاركة في اجتماع "أوبك +" لـ"سبوتنيك"، إن دول المشاركة في الاجتماع وافقت على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، بدلاً من الحجم المتوقع مسبقًا البالغ 10 ملايين برميل.

وكان اجتماع منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط قد بدأ، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن أكبر تخفيضات نفطية على الإطلاق، تصل إلى 10 في المئة من المعروض العالمي، بعدما أوقفت المكسيك جهودهم الأولية لدعم أسعار النفط وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفقت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو أيار ويونيو حزيران بعد التوصل لحل وسط مع المكسيك.

وقال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي لـ"سبوتنيك": "دول "أوبك+" تتفق على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً ابتداء من الأول من مايو المقبل".

وأعرب وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، اليوم الأحد، عن أمله في إتمام التفاوض على اتفاق "أوبك +" بخصوص تحديد إنتاج النفط، وأن يتم التوقيع عليه في الأيام المقبلة.

وصرح وزير الطاقة الروسي لوكالة "سبوتنيك": "طريق الخروج من الوضع الحالي في السوق سيكون طويلا، على الأقل حتى نهاية العام".

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.