وزير النفط الكويتي: دول "أوبك+" تتوصل لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا

أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، توصل أعضاء "أوبك +" لاتفاق على خفض الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع مايو/أيار القادم.

وقال الفاضل، اليوم الأحد في تغريدة على "تويتر"، "بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة، منذ فجر الجمعة، نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء أوبك +، ابتداء من الأول من مايو المقبل".

بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة،

نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض الانتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من اعضاء "اوبك +" ابتداء من الأول من مايو 2020 pic.twitter.com/NF3o5Hmt6z — د. خالد الفاضل (@Dr_Alfadhel) April 12, 2020

وقال مستشار وزير الطاقة الاذري، زامن علييف في وقت سابق "سيجتمع اليوم في تمام الساعة 20.00 بتوقيت باكو (19.00 بتوقيت موسكو) وزراء أوبك والدول غير الأعضاء على الإنترنت. الاجتماع هو جزء من المشاورات بشأن القضايا التي أثيرت في الاجتماع التاسع لوزراء أوبك والوزراء من خارج أوبك. وسيحضر الاجتماع برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس المشارك لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وزراء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة في إعلان التعاون".

يذكر أن البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.